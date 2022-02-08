Haberler Yaşam Haberleri Mersin ve Gaziantep'te terör operasyonunda; 5 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:42 Son Güncelleme: 8.2.2022 11:44

Mersin ve Gaziantep'te terör operasyonunda; 5 kişi yakalandı

BEKİR COŞKUN
Mersin ve Gaziantep’te terör operasyonunda; 5 kişi yakalandı

Mersin ve Gaziantep'te PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin ve Gaziantep'te PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 5 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye üye olan ve silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilerek göz altına alınan 5 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!
Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi
Son dakika: Yapılandırmada 271 milyar liralık tarihi rekor
Yunan medyasından 'Türkiye' hazımsızlığı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin ve Gaziantep'te terör operasyonunda; 5 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA