Mersin ve Gaziantep’te terör operasyonunda; 5 kişi yakalandı

Mersin ve Gaziantep'te PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 5 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye üye olan ve silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilerek göz altına alınan 5 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.