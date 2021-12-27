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Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:56

Mersin'de 10 günde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 6 kişi yaşamını yitirdi

AA
Mersin’de 10 günde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 6 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de son 10 günde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesinde U.Ö. (42), G.Y. (50) ve İ.K. (41), Toroslar ilçesinde B.B. (49) ile Tarsus ilçesinde M.E.A. (48), sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde son 10 günde yaşamını yitirdi.

Mut ilçesinde S.E. (68) evinde ölü bulundu. S.E'nin de sahte içkiden zehirlendiğinden şüpheleniliyor.

Bu arada kentteki hastanelerde 8 kişinin tedavisinin sürdüğü, 7 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Mersin'in Toroslar, Mezitli, Mut ve Silifke ilçelerinde bu ay içinde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece kentteki hastanelerde tedavi gören 5 kişi ile Mut ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle Mersin'de aralık ayında sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

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Mersin'de 10 günde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 6 kişi yaşamını yitirdi
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