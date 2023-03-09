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Giriş Tarihi: 9.3.2023 18:31 Son Güncelleme: 9.3.2023 18:40

Mersin'de 10 katlı apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kötü koku şikayeti üzerine inceleme yapılan apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Mersin’de 10 katlı apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıktı

Mezitli Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davultepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Arzu 2 Sitesi'nin 7'nci katındaki daireden kötü koku geldiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, evin tüm odalarında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Zabıtanın da destek verdiği çalışmalarda, daireden uzun uğraşlar sonucu 3 kamyon çöp çıkarıldı. Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü.

Belediye ekipleri, temizliğin ardından evi dezenfekte etti.

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Mersin'de 10 katlı apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıktı
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