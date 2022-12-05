Mersin’de 15 kedinin ölü olarak bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Çok üzüldük. Sorumlusunun bulunmasını istiyoruz. Sadece hayvanlar değil insanlar da burada tehlike altında" diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölü bulunan kedilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, savcılık da şikayet üzerine soruşturma başlattı.