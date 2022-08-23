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Giriş Tarihi: 23.8.2022 10:59

Mersin'de 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Yenişehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin’de 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'deki kaza, dün gece saatlerinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı üzerinde Muğdat Camii ışıklarında meydana geldi. Kazadan sonra kaçan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 EFM 375 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ışıklardan dönüş yapan Basri Yılmaz idaresindeki 31 APH 41 plakalı otomobile yandan çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YAPTI

Kazada sürüklenen otomobiller, kaldırıma çarparak durdu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazada yaralanan Basri Yılmaz, Eriban Şimşek, Coşkun Arpacı, Bektaş Arpacı ile Meryem Arpacı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Meryem Arpacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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