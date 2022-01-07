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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:40

Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

DHA
Mersin’de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Mersin’de karışımlı kaçak akaryakıt ticareti yapıp, haksız kazançla devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karışımlı kaçak akaryakıt ticareti yapıp, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir depo ile iş yerine baskın yapan ekipler, R.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 4 bin 350 litre karışımlı kaçak akaryakıta el konuldu.

Emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında E.B.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
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