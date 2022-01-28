Mersin’de 5 aylık hamile İrem Bahçe banyoda öldürülmüştü! Mezarının fotoğrafını görünce her şeyi itiraf etti!



'İREM BAHÇE'NİN MEZARINI KİMSE ZİYARET ETMEMİŞ'

Polis memuru M.Y. ise, "Sanıkları soruşturma ile tanıdım, öncesinde tanışıklığım yoktur. Olay ilk başta intihar olarak geldi ancak savcılığın talimatıyla dosyayı biz ele aldık. Kızın elinde swap örneği çıkmayınca aile bireylerini şüpheli sıfatıyla gözaltına alıp Mersin'e getirdik. Avukat gözetiminde ifadelerini aldık. Sanık Mehmet Ali Bahçe, olayı anlatarak itiraf etti. Şanlıurfa'da kızın mezarını gidip fotoğrafladık. Mezara kimse gitmemiş. Kardeşinin mezarını gösterince Mehmet Ali ağlamaya başladı. Kardeşini öldürdüğü için pişmandı. Hiçbir şekilde şiddet ya da baskı uygulamadık. Her şeyi kanuna uygun yaptık" diye konuştu.

Mahkeme, şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.