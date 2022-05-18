Mersin’de 50 adrese dev uyuşturucu operasyonu

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 500 polisin katılımı ile 50 adrese operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.