Mersin’de 50 adrese dev uyuşturucu operasyonu

Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 12 kilo 340 gram uyuşturucu madde, 4 bin 671 adet uyuşturucu hap, 80 adet Hint Keneviri, 2 adet ruhsatsız tüfek 1 adet silah, 25 adet fişek ele geçirilirken, H.E., A.T., C.E., K.K., M.Ö., A.K., M.T., M.Ş., M.K., Y.Ö., Y.T., D.Y., A.Ö., M.Y., A.A., H.E.C., C.Ç., İ.B., M.A., H.K., F.Ö., Y.S., C.K. isimli 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.