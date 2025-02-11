Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı
Giriş Tarihi: 11.2.2025 12:32

Mersin'de 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı ev alev alev yandı. Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti.

İHA
Mersin’de 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı

Yangın, İlçeye bağlı Yüksek Mahalle Kaleler Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 4'ü çocuk 6 kişilik ailenin yaşadığı 3 odalı müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

ALEV ALEV YANDI: GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın fark eden anne ve çocuklarının dışarı çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuklar yangını izleyerek gözyaşı döktü.

Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA