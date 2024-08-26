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Giriş Tarihi: 26.8.2024 16:13

Mersin'de 6'ıncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde 8 katlı binanın 6'ıncı katından asansör boşluğuna düşen işçi 50 yaşındaki Muhyettin Aka, hayatını kaybetti

İHA
Mersin’de 6’ıncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin Erdemli Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'ndeki bitme aşamasına gelen 8 katlı bir inşaatın 6'ıncı katından asansör boşluğuna düşen işçi Muhyettin Aka olay yerinde hayatını kaybetti.

6. KATTAN DENGESİNİ KAYBEDEREK ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, binanın çelik kapılarını takmaya gelen 50 yaşındaki Muhyettin Aka, 6. katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Aka'nın cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Mersin'de 6'ıncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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