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Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:14 Son Güncelleme: 29.11.2021 15:40

Mersin’de 900 litre etil alkol ele geçirildi

BEKİR COŞKUN
Mersin’de 900 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda yaptığı aramada 900 litre etil alkol ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere, yasa dışı bir şekilde etil alkol ticareti yaparak vergi kaçırıp devleti yüklü miktarda zarara uğratan ve alkol zehirlenmesine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmaları yönünde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan KOM ekipleri, şüphelendiği bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 180 bidon halinde 900 litre etil alkol ele geçirildi. KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Mersin’de 900 litre etil alkol ele geçirildi
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