Mersin’de acı olay: Sulama kanalında boğuldu!

Özgür'ün çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. Tolgan Özgür sudan çıkarılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tolgahan Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Özgür'ün yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Tolgahan Özgür'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.