Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de acı olay: Sulama kanalında boğuldu!
Giriş Tarihi: 29.5.2023 11:41 Son Güncelleme: 29.5.2023 11:47

Mersin'de acı olay: Sulama kanalında boğuldu!

Mersin'de 14 yaşındaki Tolgahan Özgür, serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak boğularak can verdi. Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi...

DHA
Mersin’de acı olay: Sulama kanalında boğuldu!

Yürekleri yakan olay, dün Tarsus İlçesi'nde meydana geldi. Yüzme bilmedeği belirtilen Tolgahan Özgür, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği sulama kanalında çırpınmaya başladı.

Özgür'ün çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. Tolgan Özgür sudan çıkarılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tolgahan Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Acı haberi alıp, olay yerine gelen Özgür'ün yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Tolgahan Özgür'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de acı olay: Sulama kanalında boğuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA