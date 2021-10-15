Mersin’de Ali Babacan’a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız

"BİNDE BİR BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ"

Ziyaret sırasında bir vatandaş Ali Babacan'a tepki gösterdi. Babacan'a "Tayyip Erdoğan'ı sattınız" diyen vatandaş daha sonra, "Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023'ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma" dedi.

Babacan'a tepki gösteren vatandaş daha sonra DEVA Partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.