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Giriş Tarihi: 7.1.2023 10:07 Son Güncelleme: 7.1.2023 10:12

Mersin'de aşayiş operasyonu: 32 gözaltı

Mersin’de 25 adrese yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Mersin’de aşayiş operasyonu: 32 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 32 şüpheli tespit edildi.

Özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona, 210 polis katıldı. Evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak açan ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda, 20 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 412 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çokça suç unsuru ele geçirdi.

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Mersin'de aşayiş operasyonu: 32 gözaltı
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