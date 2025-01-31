Mersin’de badem ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı badem ağaçları çiçeklendi. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı ilçede, çiçeklerin açtığı badem ağaçları beyaza büründü. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde yetiştirilen ağaçlar da erken çiçek açtı. Müdürlüğün Meyvecilik ve Bağcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Filiz Baysal, gazetecilere, çiçeklenmede "sahte baharın" etkili olduğunu söyledi. Bademlerin sıcaklığın etkisiyle yaklaşık 1.5 ay erken çiçeklendiğini dile getiren Baysal, "Havalar güneşli ve güzel gidiyor. Bitki de artık sıcaklık karşısında kendini adapte ediyor. Yaklaşık 35-40 gün sonra yetişen çağlaları soframızda görmeye başlayacağız" dedi. Baysal, bu duruma en çok arı ve kelebeklerin sevindiğini kaydetti.