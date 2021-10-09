Mersin’de Balık Festivali’ne binlerce insan akın etti

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin, bu yıl ikincisini düzenlediği "Karaduvar Balık Festivali'ne" binlerce insan, festivalin gerçekleştiği Karaduvar sahiline adeta akın etti. Mersin'in ilk balık festivali olma özelliği de taşıyan ve iki gün süren festivalde, konuklara 5 ton sardalya-ekmek ikram edildi.



Festivali ziyaret eden her yaştan binlerce vatandaş, balık-ekmek ve şalgam alabilmek için, sahilde kurulan ocakların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müzik ve folklor gruplarının da sahne alıp gösteriler sunduğu festivalde, çocuklar da kendileri için hazırlanan alanlarda gönüllerince eğlendi.



Akdeniz Belediyesi'nin, ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiği, Pandemi nedeniyle 2020 yılında ara verildiği Karaduvar Balık Festivali'nin ikincisi yine aynı yerde; Karaduvar sahilinde binlerce insanın katılımıyla başladı. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek, ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık-ekmeklerini yedi.



FESTİVAL, BİNLERCE İNSANI AĞIRLADI



Sardalya-ekmek lezzetinin müzik ve eğlence ile buluştuğu festivale, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zehra Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri, AK Parti ve MHP il ve ilçe yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile muhtarların yanı sıra, aralarında farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşların olduğu binlerce insan katıldı.



BALIK-EKMEK LEZZETİ, OYUN, EĞLENCE, MÜZİK HEPSİ BİR ARADA…



Festivalde dağıtılan balık-ekmek ve şalgam almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar da palyaço gösterileri ve kendileri için hazırlanan alanlarda gönüllerince eğlendi. Festivalde Başkan Gültak da bir ocağın başına geçerek kendi hazırladığı sardalya-ekmekleri vatandaşlara ikram etti. Sahilde kurulan diğer stantlarda da belediyenin mahalle evlerinde kurs alan kadınlar tarafından yapılan el emeği, göz nuru ürünlerin satışı yapıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dâhil birçok alanda ödüllü yarışmaların organize edildiği festival renkli görüntülere sahne oldu.





Festival iki gün sürdü



İlk gün İrem Derici'nin, ikinci gün de Ece Seçkin'in konserleriyle renk kattığı balık festivalinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek ve katkılarıyla düzenlenen İkinci Karaduvar Balık Festivali'ne, bu yıl Mersin dışından da çok sayıda vatandaş katılırken; ziyaretçiler sardalya-ekmek ve şalgam ziyafeti çekti.



"Karaduvar Balık Festivalimiz geleneksel hale gelecek"



Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, stantları ziyareti ve vatandaşlarla sohbetinin ardından basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Akdeniz'de, 2019 yılında göreve gelir gelmez Karaduvar Mahallesinin sahilini yapmaya başladıklarını belirten Başkan Gültak; "Bir iddiamız var; Karaduvar, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri. Karaduvar, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından birisi. Burası, tüm balıkların çıktığı, karides, yengeç ve ahtapot gibi deniz ürünlerinin yetiştiği bir bölgemiz. Bir veya iki sene içinde Karaduvar Balık Festivali, Türkiye ve uluslararası çapta takip edilen geleneksel bir festival haline gelecek. Bizler de sahillerimizi hazırlıyoruz. Altyapısı bitip çalışmalar tamamlandığında Karaduvar bir anda insanların akın akın geldiği, deniz kenarında balığını yediği ve bir alan olacak" dedi.



"Bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz"



Başkan Gültak; festivale, sadece yakın illerden değil, İstanbul ve farklı illerden gelenler olduğuna da işaret ederek; "2019'daki ilk festivalimizde, 2 günde 50 bin kişiye ulaşmıştık. Bugün çok daha farklı rakamları bekliyoruz. Hava güneşli, ortam güzel ve insanlar akın akın geliyor. Burada balık kültürü var. Arap kardeşlerimizin kültürleri var, farklı mezeler var ve farklı coğrafyaların insanları burada yaşıyor. Bu da bir zenginlik; bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Festivalimizin amacı da bu" şeklinde konuştu.



"Ziyaretçilere5 ton ton sardalya"



Projesini hazırlayıp gelecek yıl içerisindeki yapacakları çalışmalarla 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bir parkı Karaduvar sahiline kazandıracaklarını da kaydeden Başkan Gültak, balık-ekmek festivalinin içeriğine ilişkin olarak da şöyle konuştu; "Karaduvar Balık Festivalimizde; farklı oyunlar, çeşitli etkinlikler ve ödüllü yarışmalarımız var. Çocuklarımız ve aileleri için de eğlenceli alanlar hazırladık. Yaklaşık 10 stant kuruldu ve bunların 6'sı, sadece Karaduvar'da yaşayan hanımefendilere, ürettikleri ürünlerin satışı için ayrılmış vaziyette. Dolayısıyla bir katma değer de sağlamış olduk.

Mersin ve Akdeniz'i değiştirme mücadelemizde, bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a, Değerli Bakan ve Milletvekillerimize, şahsım ve Akdeniz halkı adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum."