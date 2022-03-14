Mersin’de binlerce araç çürümeye terk edildi





"İNSANLAR BİZİ HURDALIK OLARAK GÖREBİLİYOR"



Dışarıdan vatandaşların merak edip geldiğini vurgulayan Kuş, "Aktif bir yolun üzerindeyiz. İnsanlar bizi hurdalık gibi görebiliyor. Bu yüzden günde 3-4 kişi gelip, araba parçası soruyor, satın almak istiyor. Tabi bizim öyle bir şansımız yok. Biz devletin yedieminiyiz. Devletin bize emanet ettiği araçları barındırıyoruz. Bizim öyle bir şansımız yok. Tabi yetkililerden destek bekliyoruz. Bu araçların piyasa çıkması, ikinci el piyasasını da etkileyecektir. Ayrıca vergi olarak da devlete katkı sağlayacaktır. İnşallah bu araçlar hızlı bir şekilde piyasaya çıkarsa hem biz rahatlarız hem de devletimize yararı olur" ifadelerini kullandı.