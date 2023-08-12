Mersin’de eczacı kalfası ormanda ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mahmut Cenik'ten (48) haber alamayan ailesi polise bildirdi.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu Amirliği ekipleri harekete geçerek, tüm ipuçlarını değerlendirerek, M. C.'nin cesedini Karabucak Ormanlığında vücudunun çeşitli yerllerinden ateşli silahla vurulmuş olarak buldu. Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Ormanında cesedi bulunan M.C.'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayeti çok yönlü sürdürüyor.