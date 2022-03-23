Mersin'de 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde C.K. isimli bir kişinin aranmasının olduğu ve ikametinde silah bulunduğunu tesbit etti.

Gerekli güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı | Video

Adreste, C.K, R.K. ve Y.K. gözaltına alınırken, çorapların içine gizlenmiş 6'sı yapım aşamasında 46 adet tabanca ve bin 77 fişek ele geçirildi.