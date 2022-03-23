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Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:01 Son Güncelleme: 23.3.2022 14:34

Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı

Mersin’de 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gerekli güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Mersin'de 46 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde C.K. isimli bir kişinin aranmasının olduğu ve ikametinde silah bulunduğunu tesbit etti.

Gerekli güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı | Video

Adreste, C.K, R.K. ve Y.K. gözaltına alınırken, çorapların içine gizlenmiş 6'sı yapım aşamasında 46 adet tabanca ve bin 77 fişek ele geçirildi.

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Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı
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