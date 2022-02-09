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Giriş Tarihi: 9.2.2022 14:39 Son Güncelleme: 9.2.2022 14:47

Mersin’de bir evden 2 kamyon çöp çıktı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Mersin’de Akdeniz ilçesi sınırları içerisindeki Hamidiye Mahallesi’nde bulunan ve içinden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlenip dezenfekte edildi.

Mersin'de Akdeniz ilçesi sınırları içerisindeki Hamidiye Mahallesi'nde bulunan ve içinden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlenip dezenfekte edildi.

Hamidiye Mahallesi 4302 sokaktan gelen kötü kokular sonrası bir evde çöp biriktirildiği ihbarını alan Akdeniz Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Çevreye yayılan kötü kokular nedeni ile mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu eve giden Akdeniz Belediyesi Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evin her bir odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra çalışma başlatan ekipler, saatler süren çalışma sonucu evde, kıyafetten, mutfak gereçlerine, demirden, onlarca plastik ürüne kadar 2 kamyondan fazla atık malzeme ve çöp çıkarttı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tarz münferit olayların ilçede zaman zaman yaşandığını belirterek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi taktirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz. Başta koronavirüs salgını olmak üzere halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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Mersin’de bir evden 2 kamyon çöp çıktı
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