Mersin’de bir kişi tabancayla vuruldu

Alınan bilgiye göre, Atatürk caddesi trafiğe kapalı olan Yarenlik alanı içersinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayında, Ahmet A. (28) adlı bir kişi sol diz üstünden bir adet ateşli silahla hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

İddiaya göre, Ahmet A.'ı daha önceden aralarında eski bir husumet bulunan Muhammed. E. A.'nın (23) tabancayla 2 el ateş açarak vurup, yaraladığı ve her 2 şahsın da dün yine kavga ettikleri öğrenildi. Yaralı Ahmet A., 112 ekibiyle Tarsus Devlet hastanesine götürülürken, şüpheli M. E. A. Olaydan sonra kaçtı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi ve suç aleti tabancayı ele geçirmek için çalışma başlattı.