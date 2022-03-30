Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de CHP’li belediyenin en büyük icraatı işçi kıyımı
Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:30 Son Güncelleme: 30.3.2022 18:30

Mersin’de CHP’li belediyenin en büyük icraatı işçi kıyımı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de CHP’li belediyenin en büyük icraatı işçi kıyımı

Mersin’de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Vahap Seçer, yönetiminin en büyük icraatı, işçilere uyguladığı mobbing ve işten çıkarma oldu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in ticaret, tarım, turizm, otopark, hizmet binası projeleri ile Mersin'i ayağa kaldıracağını iddia ettiği vaatler boşa çıkarken, yapılan en büyük icraatı bugüne kadar yaklaşık 4 bini aşkın işçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden çıkarılması oldu.

Mersinliler kentin nefes alabilmesi için 3 yıldır beklediği projelerin bir türlü hayata geçirilmemesine tepki gösterirken, ticaret, tarım, turizm, otopark, hizmet binası projeleri ile Mersin'i ayağa kaldıracağını belirten Seçer, bu alanlarda da vaatleri tutmadı.

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Mersin’de CHP’li belediyenin en büyük icraatı işçi kıyımı
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