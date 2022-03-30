Mersin’de CHP’li belediyenin en büyük icraatı işçi kıyımı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in ticaret, tarım, turizm, otopark, hizmet binası projeleri ile Mersin'i ayağa kaldıracağını iddia ettiği vaatler boşa çıkarken, yapılan en büyük icraatı bugüne kadar yaklaşık 4 bini aşkın işçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden çıkarılması oldu.

Mersinliler kentin nefes alabilmesi için 3 yıldır beklediği projelerin bir türlü hayata geçirilmemesine tepki gösterirken, ticaret, tarım, turizm, otopark, hizmet binası projeleri ile Mersin'i ayağa kaldıracağını belirten Seçer, bu alanlarda da vaatleri tutmadı.