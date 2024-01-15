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Giriş Tarihi: 15.1.2024 17:05 Son Güncelleme: 15.1.2024 17:07

Mersin’de çiftçi kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Mersin’de baba oğul odun yapmak için ağaç kesmeye gittiler. Kestikleri ağaç 55 yaşındaki Musa Alakaya'nın üzerine devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi çiftçi Alakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de çiftçi kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Mersin'in Erdemli İlçesi Çamlı Mahallesi Ohut Mevkisi'nde Çiftçi Musa Alakaya, oğlu S.A. ile birlikte odun yapmak için ağaç kesmeye gitti. Kestikleri ağaç 55 yaşındaki Musa Alakaya'nın üzerine devrildi.

S.A., 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi çiftçi Alakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin’de çiftçi kestiği ağacın altında kalarak can verdi
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