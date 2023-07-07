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Giriş Tarihi: 7.7.2023 11:03 Son Güncelleme: 7.7.2023 11:05

Mersin'de cinayet: 1 kişi öldü, 3 kişi aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi çapraz ateş sonucu öldürüldü.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de cinayet: 1 kişi öldü, 3 kişi aranıyor

Mersin Yarbay Şemsettin Mahallesi 3097 sokak sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden alacak verecek ilişkisi olduğu öne sürülen Yavuz Kazan (31) adlı tır şoförü kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Tabanca ve uzun namlulu silahla vurulan Yavuz Kazan olay yerinde öldü. Olaydan sonra plakası henüz belirlenemeyen araçla kaçan 3 şüpheli aranıyor.
Olaydan sonra belirtilen adrese giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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Mersin'de cinayet: 1 kişi öldü, 3 kişi aranıyor
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