Mersin’de DEAŞ operasyonunda 13 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensupların eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan şüphelileri tespit eden ekipler, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Adreslerde, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyallerede el konuldu.