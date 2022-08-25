Mersin’de define ararken kazdıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Ekipler kuyuya inerek Arslantaş ve Bulut'a ulaştı. Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş, itfaiye ekiplerince kuyudan çıkartarak ambulansla hastaneye gönderdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslantaş'ta kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Bulut'un cansız bedeni de ekiplerin çalışması ile çıkartılarak otopsi için cenaze aracı ile Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.