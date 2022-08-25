Mersin’de define ararken kazdıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli Mahallesi Andız mevkiinde meydana gelen olayda, define aramak için 3 kişi Andız mevkiindeki makilik ve kayalık araziyi kazmaya gitti.
Gruptan A.U.(37) kazılan yerin girişinde kalırken Kemal Arslantaş (43) ile Ahmet Bulut (64) yanlarına jeneratörle çalışan kırıcı ve delici aleti de alarak yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi. Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan A.U'nun yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kuyuya inerek Arslantaş ve Bulut'a ulaştı. Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş, itfaiye ekiplerince kuyudan çıkartarak ambulansla hastaneye gönderdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslantaş'ta kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Bulut'un cansız bedeni de ekiplerin çalışması ile çıkartılarak otopsi için cenaze aracı ile Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.