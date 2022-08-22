Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de derede kaybolan çocuğun cesedi çıkarıldı
Giriş Tarihi: 22.8.2022 23:50 Son Güncelleme: 23.8.2022 00:14

Mersin’de derede kaybolan çocuğun cesedi çıkarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedeni 30 saat sonra Erdemli Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Su altı Arama Ekipleri tarafından sıkıştığı kayanın altından çıkartıldı.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de derede kaybolan çocuğun cesedi çıkarıldı

Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına aralıksız devam edildi. Havanın kararmasının ardından, jeneratör yardımı ile hem ışıklandırma hem de hilti ile çocuğun sıkıştığı 50 tonluk kaya parçasının bir bölümü kırılarak çocuğa yaklaşık 30 saat sonra ulaşıldı.

Kurtarma çalışmasına Erdemli Belediyesi Fen işleri ekipleri, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldı. Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramayan ekipler, tonlarca ağırlığındaki kayanın bir parçası kırılarak çıkartıldı.

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Mersin’de derede kaybolan çocuğun cesedi çıkarıldı
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