Mersin’de derede kaybolan çocuğun cesedi çıkarıldı

Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına aralıksız devam edildi. Havanın kararmasının ardından, jeneratör yardımı ile hem ışıklandırma hem de hilti ile çocuğun sıkıştığı 50 tonluk kaya parçasının bir bölümü kırılarak çocuğa yaklaşık 30 saat sonra ulaşıldı.

Kurtarma çalışmasına Erdemli Belediyesi Fen işleri ekipleri, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldı. Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramayan ekipler, tonlarca ağırlığındaki kayanın bir parçası kırılarak çıkartıldı.