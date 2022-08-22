Mersin’de deredeki kayaya sıkışıp ölen çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor

Olay, dün Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal limonlu çayının kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan çocuk için bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında akşam üzeri çocuğun cansız bedeni su altına yaklaşık 50 tonluk kayanın dibinde sıkışmış olarak tespit edildi.

Dün yapılan çalışmalarda çocuğun cansız bedeni çıkarılamayınca bugün sabah erken saatlerde tekrar çalışma başlatıldı. Çalışmaya Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar da katıldı. 20 kişilik ekibin yanı sıra vatandaşlarda ekiplere destek oldu. İlk önce 50 tonluk kayanın bir bölümünü kaplayan ve girdap oluşan bölgede suyun önü kesilerek debisi düşürüldü. Dalgıçlar alt ve üst kısımdan çalışma yaptıktan sonra cansız bedeni su altında belirlenen çocuğu kurtarma çalışması yapıldı. Kayanın altında dar bir yerde sıkışan çocuk çıkarılamayınca suyun daha da azaltılması için tekrar çalışma gerçekleştirildi. Aradan 24 saat geçmesine rağmen henüz çocuğun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılamadı.

Ekiplerin, çocuğun cansız bedenini çıkarana kadar çalışma yapacağı kaydedildi.