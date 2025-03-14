Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Düzensiz göç ile mücadele' kapsamında, il genelinde göçmen yoğunluğunun fazla olduğu değerlendirilen 6 nokta ve 15 umuma açık iş yerinde, 28 ekip, 106 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, 271 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 5 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılarak 'Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Çalışmalar kapsamında, izin belgesiz seyahat etmekten 6 bin 537 TL para cezasıda uygulandığı belirtildi.Mersin'de düzensiz göçmen operasyonu; 271 düzensiz göçmen sorgulandı, 5'i GÖKSEM'e gönderildi. Mersin'de 'Düzensiz göç ile mücadele' kapsamında, İl genelinde yapılan çalışmalarda 271 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 5 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Düzensiz göç ile mücadele' kapsamında, il genelinde göçmen yoğunluğunun fazla olduğu değerlendirilen 6 nokta ve 15 umuma açık iş yerinde, 28 ekip, 106 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 271 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 5 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılarak 'Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Çalışmalar kapsamında, izin belgesiz seyahat etmekten 6 bin 537 TL para cezasıda uygulandığı belirtildi.