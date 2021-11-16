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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:22

Mersin’de eşarbı makineye takılan kız çocuğu öldü

NESLİHAN ÖZBOZKURT

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir paketleme tesisinde bir kız çocuğunun eşarbı makineye takılınca ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak ölürken, yardımcı olmaya çalışan bir başka kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda narenciye paketleme tesisinde çalıştığı öne sürülen Ula Kerem (13) adlı kızın eşarbı bir anda makineye takıldı.

Ula Kerem'in eşarbının takıldığını gören diğer çalışanlar yardımına koşarken, diğer çalışanlardan Şehed El İbrahim adlı kişi de makineye kolunu kaptırdı.

U.K. adlı kız yaşamını yitirirken, kolu makineye sıkışıp yaralanan Şehed El İbrahim'in tedavisi Devlet hastanesinde sürüyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Mersin’de eşarbı makineye takılan kız çocuğu öldü
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