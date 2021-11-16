Mersin’de eşarbı makineye takılan kız çocuğu öldü

Alınan bilgiye göre Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda narenciye paketleme tesisinde çalıştığı öne sürülen Ula Kerem (13) adlı kızın eşarbı bir anda makineye takıldı.
Ula Kerem'in eşarbının takıldığını gören diğer çalışanlar yardımına koşarken, diğer çalışanlardan Şehed El İbrahim adlı kişi de makineye kolunu kaptırdı.
U.K. adlı kız yaşamını yitirirken, kolu makineye sıkışıp yaralanan Şehed El İbrahim'in tedavisi Devlet hastanesinde sürüyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.