Mersin’de ev kiraları yükseldi, emlak derneği başkanı tepki gösterdi: Elinizi vicdanınıza koyun

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakın konumdaki Mersin'de, depremzedeler kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Kamu kurumları, belediyeler ve STK'ların seferber olduğu kentte, bazı ev sahipleri ise fırsatçılığa başladı. Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları iki katına çıkarken, Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise kiralar yıllık ve peşin isteniyor. 1 milyon 916 bin olan nüfusu depremzedelerin gelişi ile yüzde 40 artan kentte; en düşük ev kirası 3 bin TL'den 8 bin TL'ye çıktı. MTSO Emlak Komite Başkanı, TÜGEM İl Başkanı Ümit Mete, kentte ciddi bir konut krizinin ortaya çıktığını söyledi. Mete, "Mersin, deprem bölgesine yakınlığından dolayı yoğun göç aldı. Kentte zaten bir konut sıkıntısı vardı; son göç ile birlikte ciddi bir sorun olmaya başladı. Depremden önce de Mersin genelinde bir barınma sorunu söz konusuydu. Özellikle yabancıların gelişi bunu arttırmıştı, depremzedelerin gelişi ile bu sorun gün yüzüne çıktı. İkinci depremden sonra da kente gelişler oldu. Sahil kesimindeki Mersinliler de yaylalara, yazlıklara göç etti. Buralarda da barınma sorunları ortaya çıktı" dedi.