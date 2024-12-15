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Giriş Tarihi: 15.12.2024 12:23 Son Güncelleme: 15.12.2024 12:34

Mersin’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

Kaza, İlçeye bağlı Tömük Mahallesi Menderes Caddesi üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde H.Y. idaresindeki hafif ticari araçla ile Gökhan Karadağ (22) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Karadağ ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Tarım (25) savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yararlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki genç ise yapılan inceleme sonrasında otopsileri yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Mersin’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!
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