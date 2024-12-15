Mersin’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

Kaza, İlçeye bağlı Tömük Mahallesi Menderes Caddesi üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde H.Y. idaresindeki hafif ticari araçla ile Gökhan Karadağ (22) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Karadağ ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Tarım (25) savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yararlandı.