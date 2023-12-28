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Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:34

Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

DHA
Mersin’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağında meydana geldi. Kavşakta seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 TC 6526 plakalı otomobil, seyir halinde iken Demokrasi Kavşağı'na girdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen 33 FK 059 ve 33 EFB 52 plakalı araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı 4 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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