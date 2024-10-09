Mersin’de FETÖ’den 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, Fetullahçı Törer Örgütü üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şahsı yakaladı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerininyakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsın adresi belirlendi. Ekipler şahsın bulunduğu Tarsus İlçesine balı Sağlıklı Mahallesi'nde ki adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı.Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.