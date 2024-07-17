Mersin’de FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin kentte güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütten kopmaları önlemek ve örgüt mensuplarını bir arada tutabilmek, maneviyatlarını güçlendirmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla öğrenci evleri açtıkları, maddi destek sağladıkları ve kamp türü etkinlikler düzenledikleri, sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurduklarını belirledi.

12 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurarak, örgütsel talimat ve bilgileri bu uygulama üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.