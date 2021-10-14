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Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:01 Son Güncelleme: 14.10.2021 12:09

Mersin'de film gibi olay: Kaçırıp fidye istediler!

DHA
Mersin’de film gibi olay: Kaçırıp fidye istediler!

Mersin'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon yapıldı. İşte nefes kesen baskının detayları...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye alarak bıraktıkları saptandı.

Yapılan teknik takibin ardından şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram esrar, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL'lik çek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Mersin'de film gibi olay: Kaçırıp fidye istediler!
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