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Giriş Tarihi: 1.12.2021 11:45 Son Güncelleme: 1.12.2021 11:46

Mersin’de fuhuş operasyonu; 1 kişi tutuklandı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de fuhuş operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Mersin’de yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Mersin'de yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlara aracılık ederek yer ve mekan temin edip para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Mersin’de fuhuş operasyonu; 1 kişi tutuklandı
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