Mersin’de fuhuş operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın Bozyazı ilçesinde yapılan operasyon, fuhuş için aracılık ve yer temin eden, organize bir şekilde insan ticareti suçu işleyen 6 şüpheli takibe alındı. Ekipleri, titiz takip ve araştırmalar sonucunda elde ettikleri delillerle birlikte Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenledi.

Operasyon neticesinde suça karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon sırasında suça konu olan 4 kadın da Jandarma tarafından kurtarıldı.

Yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 4 adet uyuşturucu hap, 10 adet cep telefonu, 4 adet pasaport ve 44 bin 230 TL ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelilerin suçlarına dair önemli deliller olarak değerlendirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla

serbest bırakıldı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu, suçla etkin mücadelede ve mağdur kadınların korunmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.