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Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:00 Son Güncelleme: 26.12.2023 13:14

Mersin'de fuhuş operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın Bozyazı ilçesinde düzenlediği fuhuş ve insan ticareti operasyonu yaptı.

KAMİL CÖMERTLER
Mersin’de fuhuş operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın Bozyazı ilçesinde yapılan operasyon, fuhuş için aracılık ve yer temin eden, organize bir şekilde insan ticareti suçu işleyen 6 şüpheli takibe alındı. Ekipleri, titiz takip ve araştırmalar sonucunda elde ettikleri delillerle birlikte Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenledi.

Operasyon neticesinde suça karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon sırasında suça konu olan 4 kadın da Jandarma tarafından kurtarıldı.

Yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 4 adet uyuşturucu hap, 10 adet cep telefonu, 4 adet pasaport ve 44 bin 230 TL ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelilerin suçlarına dair önemli deliller olarak değerlendirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu, suçla etkin mücadelede ve mağdur kadınların korunmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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Mersin'de fuhuş operasyonu
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