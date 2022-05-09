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Giriş Tarihi: 9.5.2022 09:39

Mersin’de hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: Müzik grubu solisti hayatını kaybetti

DHA
Mersin’de hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: Müzik grubu solisti hayatını kaybetti

Mersin'de hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki müzik grubu solisti İzzet Öz hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Mersin'deki korkunç kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mersin’de hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: Müzik grubu solisti hayatını kaybetti
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