Mersin’de ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 12 gözaltı kararı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde hareket ederek icra dairelerince ihale yoluyla satışa çıkartılan gayrimenkul ve araçların ihale tarihlerini takip ederek, ihaleye fesat karıştıran şahısların olduğunu tespit etti.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan çalışmalarda haksız kazanç sağlamak amacıyla oluşturulan suç örgütünün, ihalelere katılmak isteyenleri tehdit, cebir ve şantaj yoluyla ihaleye girmekten vazgeçirdiği, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mükelleflerin borçlarına karşılık haczettiği araçları icra daireleri aracılığıyla satışa çıkardığı sırada suç şebekesinin devreye girerek araç sahibi ve ihaleye girecek olan diğer şahıslar ile irtibat kurdukları, ihale başlangıcında yatırılması gereken teminatı yatırdıkları ancak mükellefin isteği üzerine ihale sonrasında aracın bedelinin tamamını yatırmayarak teminatı yaktıkları, ihalenin tekrar yapılmasına sebebiyet verdikleri,