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Giriş Tarihi: 10.1.2022 09:03 Son Güncelleme: 10.1.2022 09:16

Mersin'de inanılmaz kaza! Otobüs köprüde asılı kaldı!

DHA
Mersin’de inanılmaz kaza! Otobüs köprüde asılı kaldı!

Kaza dün Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırdı. Köprüde asılı kaldı. İki kişi yaralandı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video

İlginç kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi. Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.

20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mersin'de inanılmaz kaza! Otobüs köprüde asılı kaldı!
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