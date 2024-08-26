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Giriş Tarihi: 26.8.2024 15:50 Son Güncelleme: 26.8.2024 16:27

Mersin’de inşattan düşen işçi öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi olay yerinde hayatına kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de inşattan düşen işçi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi Kamışlar Sokakta bulunan 8 katlı bir inşaatta olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın çelik kapılarını takmaya gelen 50 yaşındaki Muhyettin Aka, 6. katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Aka'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Aka'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin’de inşattan düşen işçi öldü
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