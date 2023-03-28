Mersin’de Jandarma satışa hazır 110 bin adet Makaron ele geçirdi

İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, Tarsus İlçesine 2 şahsın araçları ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan

Jandarma ekipleri şüpheli şahısları yakalamak ve kaçak makaronlara el koymak amacıyla Çamtepe Mahallesinde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait olan ve takibe alınan araçta arama yapan ekipler 110 bin adet satışa hazır hale getirilmiş dolu makarona el koydu.

2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.