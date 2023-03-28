Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de Jandarma satışa hazır 110 bin adet Makaron ele geçirdi
Giriş Tarihi: 28.3.2023 09:56 Son Güncelleme: 28.3.2023 10:10

Mersin'de Jandarma satışa hazır 110 bin adet Makaron ele geçirdi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenledikleri kaçak makaron operasyonunda 2 şüpheliyi yakaladı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de Jandarma satışa hazır 110 bin adet Makaron ele geçirdi

İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, Tarsus İlçesine 2 şahsın araçları ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan
Jandarma ekipleri şüpheli şahısları yakalamak ve kaçak makaronlara el koymak amacıyla Çamtepe Mahallesinde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait olan ve takibe alınan araçta arama yapan ekipler 110 bin adet satışa hazır hale getirilmiş dolu makarona el koydu.

2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Mersin'de Jandarma satışa hazır 110 bin adet Makaron ele geçirdi
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