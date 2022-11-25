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Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:21

Mersin'de jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

DHA
Mersin’de jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün 27 Kasım sözde kuruluş yıl dönümü ve 'Pençe Kılıç Harekatı'nı bahane ederek terör örgütü adına eylem ve etkinlik arayışında olan 10 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki operasyonda 10 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Mersin'de jandarmadan terör operasyonu: 10 gözaltı
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