Mersin’de kadın cinayeti: Emine Ekinci’yi tabancayla vurarak öldürdü!

Kanlı olay, gece saatlerinde ilçenin Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekinci, kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ekinci, tabanca ile eşine defalarca ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuları Emine Ekinci'yi yerde kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ekinci, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emine Ekinci'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Ekinci, evinin yakınlarında cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ile polis tarafından yakalandı.

Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.