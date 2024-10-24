Mersin’de kan donduran olay: Eşini öldürüp aynı silahla canına kıydı!

Çiftin engelli çocuğu ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Öte yandan, eşi hakkında aldırdığı 'önleyici tedbir' kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile bir gün önce görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği bildirildi.