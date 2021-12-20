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Giriş Tarihi: 20.12.2021 23:06 Son Güncelleme: 20.12.2021 23:06

Mersin'de 'kar' çilesi! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Mersin’de ’kar’ çilesi! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşandı. Araçları kara saplanınca yolda mahsur kalan 4 kişi, yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesinden Sorgun Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 4 kişi, Değirmen Başı yakınlarında araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Mahsur kalan 4 kişinin aracı, ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

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Mersin'de 'kar' çilesi! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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