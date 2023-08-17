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Giriş Tarihi: 17.8.2023 09:56

Mersin'de kargoyla gönderilen hava tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda kargoya verilen "kompresör makinesi" görünümlü hava tüpünde 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi.

AA
Mersin’de kargoyla gönderilen hava tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden kente kargoyla uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, uyuşturucunun kente ulaştığını ve kargo toplama merkezinde bulunduğunu tespit etti.

Bölgede önlem alarak operasyonu başlatan ekipler, paketi teslim alan şüpheli M.C'yi gözaltına aldı.

Paketi inceleyen ekipler, "kompresör makinesi" görünümlü hava tüpünün içindeki 4 pakette 2 kilo 94 gram esrar ele geçirdi.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Mersin'de kargoyla gönderilen hava tüpünde uyuşturucu ele geçirildi
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