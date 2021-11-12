Mersin’de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesi, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca ilgililere haber verdi.

Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, arama ve kurtarma köpekleri de katılıyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da çalışmaları yakından takip ediyor.





ARAMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM ETTİ

Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları, gece saatlerinde de sürdürüldü.

Ekipler, çalışmalara destek veren vatandaşlarla birlikte el fenerleri yardımıyla arama yaptı.

Arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.