Mersin’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Otoyol Adana-Mersin istikameti Tarsus Eshab-ı Kehf mevkiinde meydana gelen olayda, Ömer Aslan idaresindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Feci kazada araç büyük hasar görürken, araç içerisinde bir yolcu sıkışan kişi çıkarıldı.

2'si ağır 4 kişinin yaralandığı feci kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir itfaiye arama kurtarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Tarsus Devlet hastanesine sevk edilirken ağır yaralılardan Kübra Öge hayatını kaybetti, diğer yaralılar Ömer Aslan, Sevgi Yaren Erci ve Abdullah Öge'nin tedavisi sürdürülüyor. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.